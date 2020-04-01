В Асбесте разыскивают свердловчан, подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионерки

20:26 | 3.04.2020

Фото: zayavlenie.okd1.ru

Полицейские Асбеста зарегистрировали факт мошенничества в отношении пожилой женщины. Двоих подозреваемых сейчас разыскивает полиция.



Как рассказали в МО МВД «Асбестовский», мужчина и женщина позвонили в квартиру пожилой женщины и представились волонтерами, помогающим пенсионерам во время карантина. Они предложили женщине купить некоторые дефицитные товары за 10 тысяч рублей, а, так как она является труженницей тыла, сказали, что могут сделать скидку. В итоге они запросили за товар у пенсионерки 6 тысяч рублей. Получив средства, злоумышленники удалились, не оставив товар.



«Приметы мошенников: мужчина плотного телосложения ростом около 170 см одет в куртку черного цвета, женщина со светлыми волосами ростом около 150 см одета в куртку черного цвета, в руках сумка черного цвета», - сказали в МВД.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»