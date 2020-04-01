В стационарах Свердловской области лежат 185 человек с подозрением на коронавирус

20:14 | 3.04.2020

Фото: inshymkent.kz

У 185 человек в Свердловской области подозревают коронавирусную инфекцию, сейчас они находятся в стационарах, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.



Под наблюдением медиков, в том числе в режиме домашней самоизоляции, в регионе находятся 10999 граждан. Лабораторно на сегодняшний день подтверждено 39 случаев заболевания COVID-19, 13 человек уже выписаны из больницы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»