Для свердловских медиков доставили крупную партию одноразовых масок и защитных костюмов

19:38 | 3.04.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловскую область доставили 1 миллион 769 тысяч одноразовых маоок, 4 тысячи 182 защитных костюма, 22 тысячи перчаток и 200 медицинских халатов. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, поступившие изделия распределят между больницами, в соответствии с заявками, сформированными региональным Минздравом.



Отмечается, что, помимо этого, в регионе продолжают производиться средства индивидуальной защиты. 41 свердловское предприятие выпускает ежедневно выпускает около 70 тысяч многоразовых тканевых, свыше 20 тысяч марлевых и 45 тысяч одноразовых медицинских масок.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, власти делают все, чтобы маски в ближайшее время появились в продаже.



Добавим, что в регионе ежесуточно также разливается 3,5 тысячи литров кожных антисептиков и тонны дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, оборудования и инструментов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»