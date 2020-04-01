В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

18:46 | 3.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В уральской столице возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел поздно вечером 1 апреля на стройке на улице Цвиллинга. Во время производства погрузочно-разгрузочных работ на работника упал поддон с керамическим кирпичом, от травм мужчина скончался.



В настоящий момент сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»