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18:31 | 3.04.2020

Фото: Яндекс.Картинки

Особый режим в Свердловской области продлён до 20 апреля

Губернатор Свердловской области принял решение продлить особый режим на территории региона до 20 апреля.

Как сообщает заместитель губернатора Павел Креков, набор ограничительных мер будет дифференцирован в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных территориях региона.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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