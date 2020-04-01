Особый режим в Свердловской области продлён до 20 апреля

18:31 | 3.04.2020

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Губернатор Свердловской области принял решение продлить особый режим на территории региона до 20 апреля.



Как сообщает заместитель губернатора Павел Креков, набор ограничительных мер будет дифференцирован в зависимости от эпидемиологической обстановки в конкретных территориях региона.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»