Химпром Свердловской области полностью обеспечивает регион средствами дезинфекции

18:18 | 3.04.2020

Фото: nikatv.ru

Химпром Свердловской области закрывает основную потребность региона в средствах дезинфекции, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Всего на Среднем Урале есть четыре предприятия, готовых наращивать объемы производства. Например, группа компаний «Растер» уже увеличила выпуск продукции в 2,5 раза.



«В первую очередь, в соответствии с решением правительства Свердловской области, поставки идут в лечебные учреждения, а также государственным органам и на предприятия, которые не могут быть остановлены во время нерабочего периода», – отмечает заместитель гендиректора группы Татьяна Путырская.



Власти региона заявили о готовности поддерживать такие производства. Как рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Перестронин, власти могут помочь с поставкой компонентов, а также организовать дополнительные производства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»