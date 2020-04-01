В свердловские больницы завезут кислород для аппаратов ИВЛ

В больницы Свердловской области завезут медицинский кислород, использующийся для работы аппаратов ИВЛ. Соответствующее поручение в связи с пандемией коронавируса дал глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.Как рассказал министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, в режиме реального времени ведется мониторинг производства на территории области средств индивидуальной защиты: масок, респираторов, медицинских костюмов, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств для обработки помещений и медоборудования. Также была проверена возможность обеспечения медицинских учреждений кислородом для работы аппаратов ИВЛ.Отметим, что крупнейший в России производитель газовых баллонов находится в Первоуральске. Там ежемесячно может производиться 10 тысяч баллонов объемом от пяти до 50 литров. Также в больницы УрФО кислород поставляет предприятие «Линде Уралтехгаз».