 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:25 | 3.04.2020

Фото: zen.yandex.com

Дежурные группы в садиках Екатеринбурга примут детей сотрудников экстренных служб

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому департамент образования уральской столицы должен организовать дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.

Так, с 6 апреля в 29 садиках Екатеринбурга будут открыты дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать во время карантина. В каждую группу может войти не более 12 детей, которые уже являются воспитанниками дошкольных организаций. Часы работы групп – с 07:30 до 18:00.

– В зданиях дежурных детских садов специалисты будут проводить все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: обработку помещений с применением вирулицидных средств, обеззараживание воздушной среды, осмотр с целью выявления заболевших, соблюдение температурного режима и другие, – рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.

Порядок зачисления и перечень детских садов, в которых организуют рабочие группы, можно посмотреть на официальном портале города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:00 | 3.04.2020
Для одиноких пожилых пермяков работает горячая линия Скорой социальной помощи

18:46 | 3.04.2020
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на стройке

18:38 | 3.04.2020
В Прикамье тесты на коронавирусную инфекцию начали делать еще в двух лабораториях

18:35 | 3.04.2020
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, по вине которого серьезно пострадала женщина

18:31 | 3.04.2020
Особый режим в Свердловской области продлён до 20 апреля

18:19 | 3.04.2020
Пермский эколог в прямом эфире расскажет о наследии городских лесов

18:18 | 3.04.2020
Химпром Свердловской области полностью обеспечивает регион средствами дезинфекции

18:11 | 3.04.2020
Александр Незлобин оплатил адвоката родному брату, обвиняемому в мошенничестве

17:57 | 3.04.2020
Еще 83 школы Прикамья начнут работать в электронной пермской образовательной системе

17:49 | 3.04.2020
В свердловские больницы завезут кислород для аппаратов ИВЛ

17:25 | 3.04.2020
Дежурные группы в садиках Екатеринбурга примут детей сотрудников экстренных служб

17:03 | 3.04.2020
Брату бывшего резидента «Comedy Club» Максиму Незлобину предъявили обвинение в мошенничестве

16:58 | 3.04.2020
На СвЖД в марте упал пассажиропоток

16:33 | 3.04.2020
На строительной площадке в Екатеринбурге погиб стропальщик

16:11 | 3.04.2020
Свердловская федерация рукопашного боя обеспечила масками «Центр социальной помощи»

15:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге задержали распространителя «уток» про коронавирус

15:34 | 3.04.2020
Инспекторы ГИБДД задержали пьяного свердловчанина на «Оке», отмечающего день рождения дочери

15:27 | 3.04.2020
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга проконтролировал работы по дезинфекции жилых домов

15:15 | 3.04.2020
Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заразиться коронавирусом при выходе из квартиры

15:14 | 3.04.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге оказался ниже, чем в других городах

15:04 | 3.04.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает поддерживать клиентов и списывать пени при оплате долга

14:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге отменили церемонию в честь 100-летия Татарской АССР

14:28 | 3.04.2020
Более половины дорог в Екатеринбурге очищены от грязи

14:15 | 3.04.2020
В Прикамье ухаживающим за маломобильными гражданами разрешат передвижение во время строгой самоизоляции

14:04 | 3.04.2020
Где купить настоящую итальянскую пиццу?

14:03 | 3.04.2020
В РЖД отменили несколько поездов, курсировавших в Екатеринбург

13:47 | 3.04.2020
Парковки в центре Перми будут бесплатными до конца апреля

13:45 | 3.04.2020
В уральской столице задержали подозреваемого в разбойном нападении

13:40 | 3.04.2020
Появилась информация о новом заболевшем в Прикамье

13:35 | 3.04.2020
После проверки трудовой инспекции работники курорта «Усть-Качка» сохранят работу

13:24 | 3.04.2020
В Верхней Пышме усилили меры профилактики коронавирусной инфекции

13:01 | 3.04.2020
В Екатеринбурге хулиган запустил камень в автомобиль смотрителя камеры

комментариев: 1

12:43 | 3.04.2020
В Прикамье выявлен еще один случай заболевания коронавирусом

12:40 | 3.04.2020
На Среднем Урале зафиксировали еще одного зараженного коронавирусом

12:35 | 3.04.2020
В выходные в Перми потеплеет

12:16 | 3.04.2020
В Свердловской области провели 1514 исследований проб на COVID-19

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 