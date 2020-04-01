Дежурные группы в садиках Екатеринбурга примут детей сотрудников экстренных служб

17:25 | 3.04.2020

Фото: zen.yandex.com

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому департамент образования уральской столицы должен организовать дежурные группы для детей работников бесперебойных производств и экстренных служб.



Так, с 6 апреля в 29 садиках Екатеринбурга будут открыты дежурные группы для детей, родители которых продолжают работать во время карантина. В каждую группу может войти не более 12 детей, которые уже являются воспитанниками дошкольных организаций. Часы работы групп – с 07:30 до 18:00.



– В зданиях дежурных детских садов специалисты будут проводить все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: обработку помещений с применением вирулицидных средств, обеззараживание воздушной среды, осмотр с целью выявления заболевших, соблюдение температурного режима и другие, – рассказали в департаменте образования Екатеринбурга.



Порядок зачисления и перечень детских садов, в которых организуют рабочие группы, можно посмотреть на официальном портале города.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»