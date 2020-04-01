На СвЖД в марте упал пассажиропоток

16:58 | 3.04.2020

В марте 2020 года с вокзалов и станций СвЖД отправились 2, 03 миллиона пассажиров, что на 2,9% меньше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба свердловской железной дороги.



Наиболее заметным оказалось снижение пассажиропотока в поездках дальнего следования. В марте этими рейса воспользовались 550 тысяч человек, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А на электричках в марте ездили 1,48 миллионов пассажиров. Этот показатель упал на 2,3%.



Отметим, что в целом пассажиропоток на сети ОАО «РЖД» снизился на 13,4%.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»