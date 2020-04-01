На строительной площадке в Екатеринбурге погиб стропальщик

16:33 | 3.04.2020

Фото: Галина Соловьёва

На строительной площадке в Екатеринбурге погиб рабочий. В СКР по Свердловской области сообщили, что трагедия произошла поздним вечером первого апреля во время производства погрузочно-разгрузочных работ.



По версии следствия, на работника упал поддон с керамическим кирпичом на стройплощадке, расположенной на улице Цвиллинга. От полученных травм пострадавший скончался. По предварительным данным, он работал на стройке стропальщиков.



По факту произошедшего уже проводится проверка: следователи выясняют все подробности трагедии. Будет проводиться судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины гибели. Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»