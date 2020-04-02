Свердловская федерация рукопашного боя обеспечила масками «Центр социальной помощи»

Федерация рукопашного боя Свердловской области обеспечила многоразовыми защитными масками воспитанников и сотрудников «Центра социальной помощи семье и детям» в Екатеринбурге и Полевском. Это удалось сделать при поддержке компаний «ПроТекстиль» и «ПрофКостюм».В социальные учреждения передали необходимое количество масок. Тренера и спортсмены порекомендовали воспитанникам сохранять бодрость духа и по возможности поддерживать свою физическую форму. Представители федерации рассказали, что это не разовая акция, а продолжение взаимодействия с соцучреждениями.– Благодаря попечительскому совету федерации рукопашного боя мы смогли помочь учреждения социального обслуживания населения. Мы понимаем, что сейчас важна такая помощь и поддержка и стараемся посильно ее оказывать. Мы и в дальнейшем будем оказывать посильную помощь нашим друзьям из центров помощи семье и детям «Отрада» и центра помощи семье и детям города Полевского, – отметил спортсмен Амин Абдуллоев.