В Екатеринбурге задержали распространителя «уток» про коронавирус

15:50 | 3.04.2020

Сотрудники свердловского МВД задержали очередного распространителя информационных «уток» про коронавирус. Он попросил прощения у местных жителей.



Любителем распространять ложную информацию о COVID-19 оказался 40-летий уроженец Шадринска, проживающий в хостеле в Екатеринбурге.



— Он не соблюдал режим самоизоляции, находился на рабочем месте, откуда и сочинял свои недостоверные ужастики. Их смысл сводился к тому, что в Свердловской области якобы от страшного вируса уже погибло порядка 100 человек, а власти об этом якобы умалчивают и запрещают медикам ставить правдивый диагноз, — рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.



За распространение фейков о новом вирусе задержанному придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»