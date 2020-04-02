Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга проконтролировал работы по дезинфекции жилых домов

Администрация Орджоникидзевского района, коммунальные службы и управляющие компании продолжают вести работу в плановом режиме: сегодня, 3 апреля, глава района Роман Кравченко провел традиционный объезд территории – ключевой целью стала проверка работ по дезинфекции жилых домов.Глава района встретился с представителями одной из управляющих компаний, лично оценив работу нескольких бригад, занятых дезинфекцией подъездов в жилых домах на улице Уральских Рабочих – с целью предотвращения распространения вирусных заболеваний.При обработке используется раствор с дезинфицирующим средством. С помощью него сотрудники УЖК тщательно очищают перила, кнопки лифта, дверные ручки, люки мусоропровода – предметы и участки общественного пользования.Всего в ведении данной УК находится 571 дом, закрепленный за десятью жилищными конторами. В каждой из них работает бригада из шести человек, в сутки обрабатывающая 40 домов – таким образом, все необходимые процедуры проводятся своевременно и на регулярной основе.Отметим, что на личном контроле главы района находится не только обработка жилых домов, но и дезинфекция мест общественного пользования в рамках уборки улично-дорожной сети – так, мойка остановок осуществляется аппаратами высокого давления с применением дезинфицирующего средства «Део-хлор Люкс», широко применяющегося в лечебно-профилактических организациях. Чистка дорог также производится с применением моющих средств, позволяющих справиться с грязью и пылью.