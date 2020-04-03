Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заразиться коронавирусом при выходе из квартиры

15:15 | 3.04.2020

Фото: Российская газета

Управление Роспотребнадзора разъяснило россиянам, как снизить риск заражения коронавирусом при выходе из квартиры. Эксперты посоветовали надевать перчатки и носить с собой дезинфицирующие салфетки.



Сейчас сотрудники управляющих компаний обязаны регулярно проводить дезинфекцию мест общего пользования жилых домов, а именно: подъезды, тамбуры, холлы, коридоры, лифтовые холлы и кабины, лестницы и лестничные площадки. Необходимо проводить влажную уборку и обработку дезинфицирующим средством дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, кнопок приказов кабины лифта, зеркал в лифтах, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования. Помещения, где проходит уборка, следует проветривать не менее четырех раз в день.



Жителям специалисты из Роспотребнадзора советуют всегда использовать перчатки, а после нажатия кнопок лифта или дотрагивания до каких-либо поверхностей в подъезде незащищенной перчаткой рукой обработать кожу спиртовыми салфетками или антисептиками.



При этом использовавшиеся для профилактики перчатки и медицинские маски, как и другой бытовой мусор, нужно упаковать в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрыть и выносить из квартиры в места для сбора отходов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»