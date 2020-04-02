В Екатеринбурге отменили церемонию в честь 100-летия Татарской АССР

14:50 | 3.04.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

В уральской столице отменили торжественную церемония, посвященную 100-летию Татарской АССР. Об этом заявилась заместитель постпред Татарстана в Свердловской области Фавия Сафиуллина.



Как рассказала Сафиуллина, церемония должна была состояться 18 апреля в свердловском областном дворце народного творчества. Все муниципалитеты готовили делегации, однако из-за продления карантина мероприятие не состоится. Перенести его также не получится.



Представители Татарстана надеются, что после улучшения эпидемиологической ситуации на Среднем Урале пройдет встреча населения с писателями и поэтами республики, а также состоятся фестиваль «Мы татары» и Сабантуй.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»