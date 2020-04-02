Более половины дорог в Екатеринбурге очищены от грязи

14:28 | 3.04.2020

Фото: Федор Серков

В Екатеринбурге коммунальщики очистили от грязи 55% от общей протяженность дорог, что составляет боле 1000 километров и 1819. Об этом сообщает департамент информационной политики города.



С начала месячника чистоты, объявленного 23 марта мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, также очистили уже на 66% все тротуары города. Кроме того, 1118 тонн грязи вывезли за пределы уральской столицы.



Генеральная уборка началась на участках, прилегающих к школам и детским садам, больницам и поликлиникам, учреждениям культуры и другим объектам социальной сферы. Сотрудники служб благоустройства помыли более 40 % светофоров и около трети дорожных знаков.



Одновременно с уборкой ведётся также ремонт и обновление. Так, началась работа по заделке ям и выбоин на дорогах, на что уже израсходовано 477,3 тонны холодного асфальта. В сутки в уборке Екатеринбурге участвует примерно 440 человек и более 290 единиц уборочной техники.



Заместитель мэра Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов отметил, что городские власти обеспокоены уборкой дворовых территорий управляющими компаниями, так как многие из них к наведению порядка пока не приступили.



Помимо этого, над городскими стройками будет усилен контроль. За прошедшую неделю строительным компаниям выдали 19 предписаний о необходимости организации твёрдых подъездных путей к строящимся объектам и обязательной мойке колес техники, которая выезжает со строительных площадок. Городская служба квартальных будет в ежедневно режиме совершать обходы для выявления проблемных участков.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»