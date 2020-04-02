Новости дня
14:03 | 3.04.2020
В РЖД отменили несколько поездов, курсировавших в Екатеринбург
Временно не будет курсировать та часть поездов, которые в настоящее время не пользуются спросом. Пассажирам предложат совершить поездки в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы.
Так поезд 71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург («Демидовский экспресс») временно сократит периодичность курсирования и будет отправляться через день: из Екатеринбурга 7 апреля, из Санкт-Петербурга 9 апреля.
Рейс 127/128 Ижевск — Екатеринбург отменяется из Ижевска 10, 16, 24, 26, 28, 30 апреля, со 2 по 14 мая, 22, 26, 28 мая, с 1 июня до 12 декабря, из Екатеринбурга — 11, 17, 25, 27, 29 апреля, с 1 по 15 мая, 23, 27, 29 мая, со 2 июня по 12 декабря.
Поезд 239/240 Екатеринбург — Казань отменяется отправлением из Екатеринбурга 8, 12, 14, 20, 22, 28 апреля, 14, 18, 20, 22 мая, из Казани — 9, 13, 15, 21, 23, 29 апреля, 15, 19, 21, 23 мая.
Также временно сокращает периодичность курсирования поезд 121/122 Екатеринбург — Оренбург. С 8 апреля поезд будет отправляться из Екатеринбурга и Оренбурга через день.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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