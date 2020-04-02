Новости дня
13:45 | 3.04.2020
Фото: УМВД России по Екатеринбургу
В уральской столице задержали подозреваемого в разбойном нападении
В отдел полиции № 1 утром 29 марта поступило сообщения от местного жителя 1960 года рождения, заявившего о том, что на него в квартире дома по адресу Мира напал неизвестный. По словам пострадавшего, мужчина пришел по объявлению, чтобы арендовать одну из комнат. Но во время осмотра он прошел на кухню, где взял нож, и, угрожая им, забрал у хозяина два сотовых телефона и ноутбук. Общая стоимость украденного составила 30 тысяч рублей.
– В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативникам удалось выйти на след предполагаемого разбойника и задержать подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый за мошенничество 31-летний местный житель. При обыске жилища задержанного сотрудники полиции изъяли один из похищенных сотовых телефонов. По словам мужчины, второй телефон он успел реализовать третьим лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – рассказали в УМВД по Екатеринбургу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.
Помимо этого, сотрудники полиции проверяют мужчину на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Екатеринбурге. Полицейские просят всех, кто мог пострадать от действий гражданина, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-01 (дежурная часть ОП № 1) или 02.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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