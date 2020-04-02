В Верхней Пышме усилили меры профилактики коронавирусной инфекции

13:24 | 3.04.2020

Фото: Официальный сайт городского округа Верхняя Пышма

Сегодня, 3 апреля в администрации Верхней Пышмы прошло совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принято решение по усилению мер профилактики коронавирусной инфекции в городском округе. Так, особое внимание будет уделено санитарной обработке остановочных комплексов, влажной уборке дорог и тротуаров. Кроме того, решено закупить дополнительную партию средств индивидуальной защиты, которые будут розданы представителям охраны правопорядка и волонтерам.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день в городе 70 человек готовы безвозмездно помогать жителям старше 65 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019, с закупкой продуктов и безрецептурных лекарственных препаратов.



Для того, чтобы оставить заявку, пенсионеры и маломобильные граждане могут обратиться на горячую линию Общественного Народного Фронта 8-800-20-34-11, Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 8-34368-48101. Заявки принимаются в круглосуточном режиме, без выходных и перерывов. Управление социальной защиты Верхней Пышмы принимает заявки по телефону 8-34368-5-25-62 по будням с 8:30 до 16:00.



Волонтеры доставляют продукты всю неделю, они снабжены масками, перчатками и антисептиками для обработки рук.



Добавим, что по состоянию на 3 апреля на территории Свердловской области зарегистрировано 38 случаев новой коронавирусной инфекции. В Верхней Пышме и Среднеуральске лабораторно подтвержденных случаев не зарегистрировано.



В ближайшее время властям придется бороться с ее одной напастью – начинается пожароопасный период, в связи с чем запрещается разжигать костры в лесах, парках, и даже на собственных дачах.

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