В Свердловской области провели 1514 исследований проб на COVID-19

12:16 | 3.04.2020

Фото: gubdaily.ru

По данным на сегодняшний день, в Свердловской области за прошедшие сутки было проведено 1514 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, которые имеют показания для тестирования.



Как сообщает телеграм-канал СтопCOVID-19, медики обследовали 1475 человек. А всего специалистами проведено 19829 исследований, обследовано 15337 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»