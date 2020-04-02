В Екатеринбурге закрыли парикмахерскую за нарушение карантина

11:43 | 3.04.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Парикмахерскую «Стрижка шоп», расположенную в Чкаловском районе Екатеринбурга, суд закрыл на девять суток за то, что она работала в нарушение указов президента и губернатора об особом режиме.



Предприниматель пояснил, что не стал закрывать парикмахерскую, так как думал, что указ губернатора носит лишь рекомендательный характер. В конце концов суд назначил ему наказание в виде приостановления деятельности салона на девять суток. Судебные приставы опечатали двери помещения и предупредили об ответственности в случае незаконного возобновления работы.



Добавим, что по той же причине была приостановлена работа магазина спортивных товаров «Овеолон» на улице 8 Марта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»