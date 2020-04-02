Деятельность продолжившей работу автомойки в Екатеринбурге приостановили судебные приставы

В столице Урала судебные приставы Орджоникидзевского района приостановили деятельность автомойки «АкваГейзер» на восемь суток по решению суда. Об этом рассказали в отделе по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области.Автомойка продолжала осуществлять свою деятельность в период нерабочих дней, игнорируя указ президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и указ губернатора «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».– Орджоникидзевским районным судом Екатеринбурга вынесено решение об административном наказании организации, в виде приостановления деятельности на 8 суток. Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство, деятельность приостановлена, входные группы автомойки опечатаны, – рассказали в пресс-службе свердловского УФССП.Должника также предупредили об ответственности, если он все же незаконно возобновит деятельность.