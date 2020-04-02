Ночью в уральской столице полыхал автомобиль

10:01 | 3.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге полыхала иномарка. Диспетчеру пришло сообщение о возгорании на Сиреневом бульваре в 03:17.



– На площади 3 квадратных метра поврежден моторный отсек легкового автомобиля «Nissan Teana». В тушении пожара была задействованы две единицы техники, шесть человек личного состава», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Спасатели справились с возгоранием за две минуты. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»