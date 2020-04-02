В Екатеринбурге загорелось помещение бывшей парикмахерской

09:33 | 3.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в столице Урала загорелось помещение бывшей парикмахерской, расположенной на первом этаже многоэтажки на улице Декабристов, 6. Диспетчеры получили сообщение о пожаре в 05:18.



Прибывшие на место возгорания спасатели эвакуировали по лестничным маршам пять человек, в том числе одного ребенка. Оказалось, что на площади в пять квадратных метров загорелся мусор. В тушении пожара были задействованы девять спасателей и три единицы спецтехники.



Огонь удалось потушить в 05:45, а уже в 05:58 пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»