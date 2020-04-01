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22:18 | 2.04.2020
Фото: avtocontact.com
В Екатеринбурге снесут 36 домов, на ремонт которых потратили 115 млн рублей
Дома хотят сносить или реконструировать до 2023 года. Таким образом власти хотят ускорить развитие застроенных территорий.
Отметим, рассматривать документ депутаты будут после окончания карантина.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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