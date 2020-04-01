В Екатеринбурге снесут 36 домов, на ремонт которых потратили 115 млн рублей

22:18 | 2.04.2020

Фото: avtocontact.com

В Екатеринбурге снесут 48 домов 40–50 годов в Орджоникидзевском и Кировском районах, соответствующий документ утвердила мэрия. Недавно на ремонт 36 из этих зданий потратили 115 млн рублей.



Дома хотят сносить или реконструировать до 2023 года. Таким образом власти хотят ускорить развитие застроенных территорий.



Отметим, рассматривать документ депутаты будут после окончания карантина.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»