В Свердловской области появятся волонтеры-психологи для поддержки самоизолированных

20:37 | 2.04.2020

Фото: aif.ru

В Свердловской области будет создан отряд волонтеров-психологов для поддержки самоизолированных, такое решение было принято 2 апреля в ходе совещания, проведенного вице-губернатором Сергеем Бидонько.



«Некоторые пожилые одинокие люди находятся в очень сложном психологическом состоянии, испытывая страх, растерянность, тревогу, а мы понимаем, что такое психологическое состояние очень сильно влияет и на иммунитет, снижая его, и одновременно оно вызывает обострение хронических заболеваний. Поэтому в региональном волонтерском штабе ОНФ и возникла такая инициатива», – прокомментировала ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина.



К работе уже готовы приступить 10 специалистов, имеющих профподготовку.



Добавим, что уже волонтеры ОНФ уже сейчас проводят с населением профилактическую работу по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»