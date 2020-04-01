Неравнодушных граждан попросили помочь семье пермской журналистки, погибшей от коронавируса

19:51 | 2.04.2020

Фото: avto.goodfon.ru

Общероссийский народный фронт просит помочь неравнодушных граждан и коллег помочь семье главного редактора пермского издания «Деловой интерес» Анастасии Петровой, погибшей от коронавируса. У женщин остались двое несовершеннолетних детей, журналистка воспитывала их одна.



Анастасия Петрова заболела COVID-19 в 20-х числах марта, 31 марта женщина скончалась.



«Выражаю глубокие соболезнования семье Анастасии Петровой. Как настоящий журналист, который всегда находится на передовой событий в стране, она пыталась помочь людям получить как можно больше информации о болезни, которая с каждым днем поражает все больше и больше наших граждан. Сегодня это уже сотни людей ежедневно. Потерю, которую понесли ее близкие, восполнить невозможно, но в наших силах сделать так, чтобы они хотя бы сейчас в разгар пандемии не нуждались в необходимом», – сказала руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.



Все, желающие помочь, могут перечислить средства на счет мамы Анастасии на карту Сбербанка 4276 1609 6201 7902. Получатель – Марина Николаевна Ш.













Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»