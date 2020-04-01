Режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля

18:59 | 2.04.2020

Фото: zen.yandex.com

Режим нерабочих дней в России продлевается до конца месяца. Об этом сегодня, 2 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к народу.



«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением заработной платы. Если обстановка позволит, скорректируем количество нерабочих дней в стране», – заявил Путин.



Президент РФ отметил, что органы власти, медучреждения и аптеки, магазины товаров первой необходимости продолжат работу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»