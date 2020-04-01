Новости дня
18:48 | 2.04.2020
Фото: sm-news.ru
Свердловский агропром продолжает работать в штатном режиме
«Мясом, молоком, хлебом, овощами, продуктами с небольшим сроком хранения область обеспечивает себя полностью», - сообщает «Стоп-COVID-19».
Отмечается, что магазины стали заказывать больше товаров, на которые сейчас растет спрос. Складских мощностей для этого достаточно. При этом предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности могут увеличить объем производства от 40% до 60%.
В зависимости от видов товара запасы в торговых сетях составляют от 3 до 60 дней, а на сельхоз предприятиях есть запас зерна, картофеля и овощей. Также в регионе ежесуточно производится более 1900 тонн молока.
«Сельхозпроизводства и пищевые предприятия всегда работают в особом санитарном режиме – все сотрудники ходят в спецодежде, перчатках, масках. Производства всегда закрыты для посторонних. Все въезды оборудованы дезбарьерами, на входах стоят автоматы с дезинфекторами. В настоящее время обработка помещений усилена», – отмечает и.о. министра АПК Светлана Островская.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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