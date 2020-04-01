Свердловский агропром продолжает работать в штатном режиме

18:48 | 2.04.2020

Фото: sm-news.ru

Агропром Свердловской области работает в штатном режиме, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



«Мясом, молоком, хлебом, овощами, продуктами с небольшим сроком хранения область обеспечивает себя полностью», - сообщает «Стоп-COVID-19».



Отмечается, что магазины стали заказывать больше товаров, на которые сейчас растет спрос. Складских мощностей для этого достаточно. При этом предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности могут увеличить объем производства от 40% до 60%.



В зависимости от видов товара запасы в торговых сетях составляют от 3 до 60 дней, а на сельхоз предприятиях есть запас зерна, картофеля и овощей. Также в регионе ежесуточно производится более 1900 тонн молока.



«Сельхозпроизводства и пищевые предприятия всегда работают в особом санитарном режиме – все сотрудники ходят в спецодежде, перчатках, масках. Производства всегда закрыты для посторонних. Все въезды оборудованы дезбарьерами, на входах стоят автоматы с дезинфекторами. В настоящее время обработка помещений усилена», – отмечает и.о. министра АПК Светлана Островская.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»