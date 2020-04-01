За сутки на коронавирусную инфекцию врачи обследовали 1226 свердловчан

18:13 | 2.04.2020

Фото: 24rus.ru

В Свердловской области за минувшие сутки медики обследовали 1226 человек, об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 11666 граждан, у 181 человека врачи подозревают коронавирусную инфекцию.



Напомним, что за минувшие сутки медики выявили 5 новых случаев COVID-19 в регионе. 12 человек уже выздоровели и выписаны из больницы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»