В Свердловской области расширен перечень мер по защите от коронавируса

18:03 | 2.04.2020

Фото: nvdaily.ru

В Свердловской области в указ губернатора Евгения Куйвашева о введении особого режима в регионе внесены очередные изменения, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Так, в области до 1 июня приостанавливаются бронирования мест, прием и размещение людей в пансионатах, в домах и на базах отдыха, в санаторно-курортных организациях, в том числе круглогодичных лагерях, в гостиницах, расположенных в курортах федерального, областного и местного значения. Кроме того, в области до 1 июня не будут работать горнолыжные трассы и объекты массового отдыха.



Также в указе дополнили перечень непродовольственных товаров первой необходимости. В него вошли санитарно-гигиенические маски, антисептик для рук, влажные и сухие салфетки, хозяйственное и туалетное мыло, спички, свечи, средства личной гигиены, товары для новорожденных, различные виды топлива, корма для животных, печатная продукция СМИ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»