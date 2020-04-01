Следственный комитет и УБЭП провели обыски в администрации Полевского. Задержан брат российского юмориста

17:31 | 2.04.2020

В администрации города Полевского прошли обыски при участии сотрудников следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области и оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Об этом veved.ru сообщили информированные источники в силовых структурах.



По данным издания, обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту выявленных нарушений в деятельности Управления культуры Полевского городского округа, которое возглавляет Максим Незлобин – брат российского юмориста, бывшего резидента «Comedy Club» Александра Незлобина. Управление культуры Максим Незлобин возглавляет почти 6 лет.



Как сообщил корреспонденту veved.ru первый заместитель главы администрации Полевского городского округа Андрей Федюнин, в настоящее время Максим Незлобин задержан, но мера пресечения ему еще не избрана, обвинение не предъявлено. Он также отметил, что в настоящее время идут следственные действия, поэтому пока комментировать ситуацию более подробно бессмысленно.



В СУ СК РФ по Свердловской области от комментариев пока воздержались.

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