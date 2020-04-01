В Кушве двоих свердловчан признали виновными в сбыте небезопасной спиртосодержащей жидкости

17:22 | 2.04.2020

Фото: news.myseldon.com

В Кушве двое ранее судимых свердловчан признаны виновными в сбыте небезопасной спиртосодержащей жидкости, содержащей токсичные примеси, об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Ранее мужчину и женщину привлекали к ответственности за такое же нарушение. На этот раз они занимались реализацией 1 литра и 700 мл и 1 литра и 300 мл, содержащих токсичные примеси, такие как ацетон, этилбутират, изобутилацетат, 2-бутанон и даже керосин.



Суд назначил мужчине ограничение свободы на 6 месяцев, а женщине – на 8 месяцев.

















Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»