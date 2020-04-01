Новости дня
17:22 | 2.04.2020
Фото: news.myseldon.com
В Кушве двоих свердловчан признали виновными в сбыте небезопасной спиртосодержащей жидкости
Ранее мужчину и женщину привлекали к ответственности за такое же нарушение. На этот раз они занимались реализацией 1 литра и 700 мл и 1 литра и 300 мл, содержащих токсичные примеси, такие как ацетон, этилбутират, изобутилацетат, 2-бутанон и даже керосин.
Суд назначил мужчине ограничение свободы на 6 месяцев, а женщине – на 8 месяцев.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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