 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

17:03 | 2.04.2020

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Начальник ОМВД Алапаевска ушел с должности после заседания оперштаба по коронавирусу

Результаты борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Свердловской области статут экзаменом для представителей органов власти – как на местном уровне, так и на региональном. По данным veved.ru, одним их тех, кто решил уйти до подведения итогов, стал начальник МО МВД России «Алапаевский» подполковник полиции Александр Болдырев, возглавлявший отдел с марта прошлого года.

Как сообщили изданию информированные источники, это было его личным решением, он написал рапорт об увольнении по собственному желанию, однако этому предшествовал «разбор» полетов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, который состоялся 31 марта. Сам Александр Болдырев его не посетил, отправив своего заместителя, которому и пришлось отдуваться перед присутствующими.

Так, было заявлено, что полиция практически дистанцировалась от профилактической работы с гражданами, патрулей на улицах недостаточно, несмотря на то, что граждане продолжают массово посещать общественные места, несмотря на указ губернатора Евгения Куйвашева о введении режима повышенной готовности и рекомендации не покидать места постоянного проживания.

После того, как работу местной полиции публично раскритиковали (в присутствии журналистов, руководства администрации города и контрольно-надзорных ведомств), Александр Болдырев на следующий день решил уйти со службы в органах внутренних дел. Связаны ли каким-то образом эти события, достоверно неизвестно.

В настоящее время, благодаря профилактическим мерам со стороны администрации города Алапаевск, представителей Роспотребнадзора и подключившимся к патрулированию улиц полицейским, горожан на улице стало заметно меньше, граждане сидят дома, в муниципалитете на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

По данным источников, одним из претендентов на должность нового начальника МО МВД России «Алапаевский» рассматривается занимающий аналогичную должность в Кировграде полковник Эдуард Губер. Он начинал работать простым оперативником в отделе полиции №16 Нижнего Тагила, возглавлял ОП №18 и ОП №17, после чего был переведен непосредственно в городское УВД. В декабре 2018 года возглавил МО МВД России «Кировградское».

Об Александре Болдыреве известно, что он начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД г. Богданович Свердловской области. С 2007 года возглавлял отдел уголовного розыска ОВД по городскому округу Богданович. В 2014 году назначен на должность заместителя начальника отдела – начальника полиции ММО МВД России «Алапаевский», в марте 2019 года после отставки Константина Кузнецова возглавил отдел.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:51 | 2.04.2020
Неравнодушных граждан попросили помочь семье пермской журналистки, погибшей от коронавируса

19:30 | 2.04.2020
В Екатеринбурге оштрафовали автора фейка о закрытии города из-за коронавируса

18:59 | 2.04.2020
Режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля

18:48 | 2.04.2020
Свердловский агропром продолжает работать в штатном режиме

18:37 | 2.04.2020
В Перми продезинфицировано более 10,5 тысячи подъездов

18:13 | 2.04.2020
За сутки на коронавирусную инфекцию врачи обследовали 1226 свердловчан

18:13 | 2.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья сообщил подробности о новых выявленных случаях коронавируса

18:03 | 2.04.2020
В Свердловской области расширен перечень мер по защите от коронавируса

17:56 | 2.04.2020
В Прикамье выписаны двое пациентов, перенесших коронавирус

17:40 | 2.04.2020
В Екатеринбурге стартует проект «Спорт в самоизоляции: измерь свою силу»

17:38 | 2.04.2020
В целях безопасности в пермский муниципальный приют для животных ограничен доступ волонтеров

17:31 | 2.04.2020
Следственный комитет и УБЭП провели обыски в администрации Полевского. Задержан брат российского юмориста

17:24 | 2.04.2020
Во время каникул пермские школьники улучшили свое умение играть в шахматы

17:22 | 2.04.2020
В Кушве двоих свердловчан признали виновными в сбыте небезопасной спиртосодержащей жидкости

17:14 | 2.04.2020
Авиакомпания S7 Airlines отменяет вечерний рейс из Перми в Москву 2 и 3 апреля

17:03 | 2.04.2020
Начальник ОМВД Алапаевска ушел с должности после заседания оперштаба по коронавирусу

17:02 | 2.04.2020
Следователи Свердловской области разыскивают пропавшего без вести мужчину

16:50 | 2.04.2020
Свердловчанин едва успел выехать из Челябинска до закрытия границ региона

16:44 | 2.04.2020
На Среднем Урале загорелся ангар с горюче-смазочными материалами

16:38 | 2.04.2020
Дмитрий Махонин: «Во время коронавируса увольнять сотрудников недопустимо»

16:33 | 2.04.2020
Бизнес не поддерживает ограничение времени продажи алкоголя

16:30 | 2.04.2020
Свердловчан из-за коронавируса перестали пускать на территорию Челябинской области

16:21 | 2.04.2020
Прокуратура Серова начала проверку в связи с травмирование мужчины на предприятии

16:14 | 2.04.2020
Дума Екатеринбурга объявила конкурс для детей

15:58 | 2.04.2020
В Екатеринбурге «опечатали» ещё одного нарушителя карантина

15:40 | 2.04.2020
Прием граждан в отделах управления ЗАГС администрации Перми временно прекращен

15:31 | 2.04.2020
Дороги Екатеринбурга чистят сотни рабочих

15:25 | 2.04.2020
Пермякам предлагают тренироваться в режиме онлайн

15:14 | 2.04.2020
В Нижнем Тагиле для дистанционного обучения школьникам купят планшеты

15:09 | 2.04.2020
Жители Прикамья могут получить помощь в период самоизоляции

15:04 | 2.04.2020
Житель Екатеринбурга стал лотерейным миллионером

14:57 | 2.04.2020
К концу недели в Свердловской области потеплеет

14:44 | 2.04.2020
В Екатеринбурге до июня закроют улицу Бехтерева

14:35 | 2.04.2020
В Свердловскую область едет завод по производству медицинских масок

14:21 | 2.04.2020
Все вновь выявленные в Прикамье заболевшие коронавирусом находились в больницах

14:09 | 2.04.2020
С 1 апреля социальные пенсии в Прикамье повысили для 69,3 тысячи жителей

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 


 