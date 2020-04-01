Начальник ОМВД Алапаевска ушел с должности после заседания оперштаба по коронавирусу

17:03 | 2.04.2020

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Результаты борьбы с распространением коронавирусной инфекцией в Свердловской области статут экзаменом для представителей органов власти – как на местном уровне, так и на региональном. По данным veved.ru, одним их тех, кто решил уйти до подведения итогов, стал начальник МО МВД России «Алапаевский» подполковник полиции Александр Болдырев, возглавлявший отдел с марта прошлого года.



Как сообщили изданию информированные источники, это было его личным решением, он написал рапорт об увольнении по собственному желанию, однако этому предшествовал «разбор» полетов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, который состоялся 31 марта. Сам Александр Болдырев его не посетил, отправив своего заместителя, которому и пришлось отдуваться перед присутствующими.



Так, было заявлено, что полиция практически дистанцировалась от профилактической работы с гражданами, патрулей на улицах недостаточно, несмотря на то, что граждане продолжают массово посещать общественные места, несмотря на указ губернатора Евгения Куйвашева о введении режима повышенной готовности и рекомендации не покидать места постоянного проживания.



После того, как работу местной полиции публично раскритиковали (в присутствии журналистов, руководства администрации города и контрольно-надзорных ведомств), Александр Болдырев на следующий день решил уйти со службы в органах внутренних дел. Связаны ли каким-то образом эти события, достоверно неизвестно.



В настоящее время, благодаря профилактическим мерам со стороны администрации города Алапаевск, представителей Роспотребнадзора и подключившимся к патрулированию улиц полицейским, горожан на улице стало заметно меньше, граждане сидят дома, в муниципалитете на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.



По данным источников, одним из претендентов на должность нового начальника МО МВД России «Алапаевский» рассматривается занимающий аналогичную должность в Кировграде полковник Эдуард Губер. Он начинал работать простым оперативником в отделе полиции №16 Нижнего Тагила, возглавлял ОП №18 и ОП №17, после чего был переведен непосредственно в городское УВД. В декабре 2018 года возглавил МО МВД России «Кировградское».



Об Александре Болдыреве известно, что он начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД г. Богданович Свердловской области. С 2007 года возглавлял отдел уголовного розыска ОВД по городскому округу Богданович. В 2014 году назначен на должность заместителя начальника отдела – начальника полиции ММО МВД России «Алапаевский», в марте 2019 года после отставки Константина Кузнецова возглавил отдел.

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