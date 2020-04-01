Новости дня
17:03 | 2.04.2020
Фото: МО МВД России «Алапаевский»
Начальник ОМВД Алапаевска ушел с должности после заседания оперштаба по коронавирусу
Как сообщили изданию информированные источники, это было его личным решением, он написал рапорт об увольнении по собственному желанию, однако этому предшествовал «разбор» полетов в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории муниципалитета, который состоялся 31 марта. Сам Александр Болдырев его не посетил, отправив своего заместителя, которому и пришлось отдуваться перед присутствующими.
Так, было заявлено, что полиция практически дистанцировалась от профилактической работы с гражданами, патрулей на улицах недостаточно, несмотря на то, что граждане продолжают массово посещать общественные места, несмотря на указ губернатора Евгения Куйвашева о введении режима повышенной готовности и рекомендации не покидать места постоянного проживания.
После того, как работу местной полиции публично раскритиковали (в присутствии журналистов, руководства администрации города и контрольно-надзорных ведомств), Александр Болдырев на следующий день решил уйти со службы в органах внутренних дел. Связаны ли каким-то образом эти события, достоверно неизвестно.
В настоящее время, благодаря профилактическим мерам со стороны администрации города Алапаевск, представителей Роспотребнадзора и подключившимся к патрулированию улиц полицейским, горожан на улице стало заметно меньше, граждане сидят дома, в муниципалитете на сегодняшний день нет ни одного подтвержденного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
По данным источников, одним из претендентов на должность нового начальника МО МВД России «Алапаевский» рассматривается занимающий аналогичную должность в Кировграде полковник Эдуард Губер. Он начинал работать простым оперативником в отделе полиции №16 Нижнего Тагила, возглавлял ОП №18 и ОП №17, после чего был переведен непосредственно в городское УВД. В декабре 2018 года возглавил МО МВД России «Кировградское».
Об Александре Болдыреве известно, что он начинал службу с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД г. Богданович Свердловской области. С 2007 года возглавлял отдел уголовного розыска ОВД по городскому округу Богданович. В 2014 году назначен на должность заместителя начальника отдела – начальника полиции ММО МВД России «Алапаевский», в марте 2019 года после отставки Константина Кузнецова возглавил отдел.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:51 | 2.04.2020
Неравнодушных граждан попросили помочь семье пермской журналистки, погибшей от коронавируса
18:59 | 2.04.2020
Режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля
18:48 | 2.04.2020
Свердловский агропром продолжает работать в штатном режиме
18:37 | 2.04.2020
В Перми продезинфицировано более 10,5 тысячи подъездов
18:13 | 2.04.2020
Роспотребнадзор Прикамья сообщил подробности о новых выявленных случаях коронавируса
17:56 | 2.04.2020
В Прикамье выписаны двое пациентов, перенесших коронавирус
17:38 | 2.04.2020
В целях безопасности в пермский муниципальный приют для животных ограничен доступ волонтеров
17:31 | 2.04.2020
Следственный комитет и УБЭП провели обыски в администрации Полевского. Задержан брат российского юмориста
17:22 | 2.04.2020
В Кушве двоих свердловчан признали виновными в сбыте небезопасной спиртосодержащей жидкости
17:03 | 2.04.2020
Начальник ОМВД Алапаевска ушел с должности после заседания оперштаба по коронавирусу
16:44 | 2.04.2020
На Среднем Урале загорелся ангар с горюче-смазочными материалами
16:33 | 2.04.2020
Бизнес не поддерживает ограничение времени продажи алкоголя
16:14 | 2.04.2020
Дума Екатеринбурга объявила конкурс для детей
15:58 | 2.04.2020
В Екатеринбурге «опечатали» ещё одного нарушителя карантина
15:31 | 2.04.2020
Дороги Екатеринбурга чистят сотни рабочих
15:25 | 2.04.2020
Пермякам предлагают тренироваться в режиме онлайн
15:09 | 2.04.2020
Жители Прикамья могут получить помощь в период самоизоляции
15:04 | 2.04.2020
Житель Екатеринбурга стал лотерейным миллионером
14:57 | 2.04.2020
К концу недели в Свердловской области потеплеет
14:44 | 2.04.2020
В Екатеринбурге до июня закроют улицу Бехтерева
14:35 | 2.04.2020
В Свердловскую область едет завод по производству медицинских масок