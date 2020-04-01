На Среднем Урале загорелся ангар с горюче-смазочными материалами

16:44 | 2.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Каменске-Уральском загорелся ангар, расположенный на улице Октябрьской, 17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 14:33. На место происшествия незамедлительно выехали 11 единиц техники и 31 человек личного состава.



Для координации действий сил и средств на месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения. Сил и средств достаточно. Тушение пожара осложняется наличием внутри ангара бочек с горюче-смазочными материалами. Пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»