Дума Екатеринбурга объявила конкурс для детей

16:14 | 2.04.2020

Депутаты Женской фракции Екатеринбургской городской Думы объявляют конкурс для детей и подростков, в рамках которого участники должны поделиться способами скрасить будни, сидя дома. Они предлагают детям и подросткам записать на видео (1,5-2 минуты) все свои креативные домашние занятия и получить за это подарки.



«Период, когда всем жителям необходимо оставаться дома, открывает много возможностей для развития подрастающего поколения. Вместе с родителями и близкими детишки могут воплощать в жизнь необычные кулинарные идеи, развивать творческие способности, выучить новые танцевальные движения или сочинять стихи. Уникальных идей, которые не позволят скучать, а вызовут массу положительных эмоций - много»,- говорится в сообщении.



Конкурс пройдёт с 3 по 17 апреля. До участия в нём необходимо разместить видеоролик в социальных сетях с хэштегом #оставайтесьдома, #янескучаюдома и отправить ссылку на запись на электронную почту deti@egd.ru. Возраст участников – до 16 лет включительно. Женская фракция выберет три самых интересных и увлекательных ролика, а их главные герои получат призы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»