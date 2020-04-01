Дороги Екатеринбурга чистят сотни рабочих

15:31 | 2.04.2020

Фото: Администрация Орджоникидзевского района

Накануне в мытье и уборке дорог Екатеринбурга были задействованы около 90 единиц техники и более 400 рабочих.



На дороги выведены поливомоечные и вакуумные машины, а также тракторы. За сутки с улиц уральской столицы вывезли более 400 тонн грязи и 76 тонн мусора.



Как сообщает официальный Telegram-канал СтопCOVID-19, в обработке улиц, помимо сотен рабочих, были задействованы 11 бригад с ручными аппаратами высокого давления.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»