В Нижнем Тагиле для дистанционного обучения школьникам купят планшеты

15:14 | 2.04.2020

В Нижнем Тагиле школьникам закупят планшеты для дистанционной учёбы. Так, технику получат 84 семьи (в основном это тагильчане, которые из-за материального положения не могут обеспечить детей компьютером).



Гаджеты закупят по соглашению с министерством образования Свердловской области. На приобретение планшетов будет выделена региональная субвенция.



«Там, где школы имеют возможность предоставить компьютеры и ноутбуки для занятий нуждающимся ученикам, оборудование передается во временное пользование в семьи. Поставка недостающих гаджетов ожидается в ближайший понедельник. Их получат учащиеся семи тагильских школ: №138, №21, №100, №23, №49, №65 и №85. Педагоги отрабатывают навыки проведения онлайн-уроков, видеоконференций и лекций. Каждая школа определяет электронные ресурсы для осуществления образовательного процесса, а также выбирает программное обеспечение»,- рассказали в городской администрации.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»