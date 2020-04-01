Житель Екатеринбурга стал лотерейным миллионером

15:04 | 2.04.2020

В Екатеринбурге местный житель стал лотерейным миллионером. Он участвовал в 11 895-го тираже «Гослото «5 из 36» и выиграл 2 млн 916 тысяч рублей.



По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации.



Екатеринбуржцу удалось угадать числа 26, 7, 13, 32, 16 в первом поле билета и 4 числа во втором. Сейчас нового лотерейного победителя ждут для оформления выигрыша.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»