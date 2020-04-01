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14:44 | 2.04.2020

Фото: 2gis

В Екатеринбурге до июня закроют улицу Бехтерева

6 апреля в Екатеринбурге из-за строительства водопровода почти на два месяца закроют для движения транспорта улицу Бехтерева.

В пресс-службе МУП «Водоканал» рассказали, что водопровод будет проведён к строящемуся дому по ул. Данилы Зверева. Все работы, согласно плану, должны завершить к 1 июня.

Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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