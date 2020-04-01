В Екатеринбурге до июня закроют улицу Бехтерева

14:44 | 2.04.2020

Фото: 2gis

6 апреля в Екатеринбурге из-за строительства водопровода почти на два месяца закроют для движения транспорта улицу Бехтерева.



В пресс-службе МУП «Водоканал» рассказали, что водопровод будет проведён к строящемуся дому по ул. Данилы Зверева. Все работы, согласно плану, должны завершить к 1 июня.



Водителей просят отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»