Полиция Екатеринбурга будет отлавливать подростков, нарушающих рекомендацию находиться дома

Полиция Екатеринбурга проводит в городе рейды, направленные на обеспечение правопорядка в период «путинских» выходных, объявленных в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической обстановкой, вызванной распространением коронавируса. Несмотря на рекомендацию властей провести время дома, не все жители Екатеринбурга с ответственностью подошли к её исполнению. В том числе, в дневное и вечернее время на улицах города пребывает много несовершеннолетних.В связи с этим полицией принимаются меры по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. Так, с 30 марта инспекторами ПДН совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы проводятся соответствующие рейдовые мероприятия. Организовано патрулирование территорий города в вечернее время.Как сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, в ходе рейдов полицейскими выявляются не только нарушения режима изоляции, но и факты употребления несовершеннолетними алкоголя, наркотических веществ, а также совершения иных правонарушений.«Уважаемые родители! Каждый из вас должен провести беседу со своим ребенком, объяснить ему цель принимаемых мер и характер возможных последствий, в случае их не соблюдения. Донесите до своих детей, что режим самоизоляции это не дополнительные каникулы, это мера предупреждения распространения заболевания, соблюдение которой предусматривает нахождение вашего ребенка дома. Данные меры носят временный характер и требуют от вас ответственного и сознательного отношения», – отмечают в ведомстве.