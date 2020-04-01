В Свердловской области пять новых заражённых коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом, в России – 771. Таким образом, общее число заболевших в регионе составила 38 человек, в стране – 3548.Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 361 021 человек, по состоянию на 1 апреля под контролем остаются 215 514 человек. Из больниц выписаны в общей сложности 235 человек (+45 человек за сутки).За минувшие сутки от болезни умерли шесть человек — трое в Москве, по одному в Подмосковье, Пермском крае и Чечне. За весь период с начала распространения коронавирусной инфекции в России умерли 30 человек.