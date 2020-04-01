В Екатеринбурге посчитали, сколько денег тратится на лечение одного больного коронавирусом

12:32 | 2.04.2020

В Екатеринбурге на лечение одного больного коронавирусом в среднем тратится из бюджета 150-200 тысяч рублей, пишет Nakanune.RU.



При этом отмечается, что в случае тяжелых и хронических форм, сумма может доходить и до полумиллиона рублей. В интервью с Nakanune.RU мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагает сделать так, чтобы лечение оплачивали те, кто не соблюдают режим и заражают других людей.



«На сегодня мы на первом уровне обороны и говорим гражданам: "Если вы считаете, что нас это обойдет, посмотрите на опыт Италии". Как только мы перейдём на другой уровень обороны, я начну материться точно так же, как и главы итальянских городов. Потому что народ должен понимать серьезность ситуации!»,- сказал мэр города.



Также он сообщил, что именно мэрия неделю назад лоббировала закрытие ТРЦ и других объектов на период «нерабочей недели».



«Мы на сегодня являемся сторонниками позиции, что лучше максимально жестко пережить неделю-две, чем в муках потом все это проходить в течение полугода, и все равно к таким мерам прийти»,- сказал Высокинский.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»