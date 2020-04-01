Уральцев призвали отказаться от самолечения алкоголем

12:08 | 2.04.2020

Свердловские наркологи предупредили об опасности алкоголя при лечении вирусных заболеваний, в том числе коронавируса.



«К сожалению, среди жителей России сильно мнение о том, что алкоголь является средством "от всех болезней". Главный нарколог России Евгений Брюн не так давно назвал рассказы о чудодейственных свойствах алкоголя "мифом на грани преступной мысли". Я и мои коллеги настоятельно рекомендуем не заниматься подобным самолечением, а обратиться за квалифицированной медицинской помощью к специалистам»,- рассказал главврач Областной наркологической больницы, главный нарколог УрФО Антон Поддубный.



Кроме того, о малоэффективности алкоголя в борьбе с заболеваниями вирусного происхождения напомнили и в министерстве здравоохранения Свердловской области.



Злоупотребление алкоголем может привести к ухудшению самочувствия, а также может увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему и стать причиной развития тахикардии или остановки сердца. Употребления алкоголя совместно с лекарственными препаратами может привести к развитию печеночной недостаточности и болезням желудка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»