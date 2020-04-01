Новости дня
11:47 | 2.04.2020
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Повышение пенсий ждёт с апреля более 100 тысяч свердловчан
Социальные пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства 1 группы вырастут до 15,5 тыс. рублей, участников Великой Отечественной войны, которые имеют право одновременно на страховую и государственную пенсии, - до 41,3 тыс. рублей. Пенсия инвалидов от военной травмы (также получающих две пенсии) после индексации увеличится в среднем до 34,7 тыс. рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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