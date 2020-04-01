Роспотребнадзор исключил попадание коронавируса в водопроводную воду

11:26 | 2.04.2020

Коронавирус не попадает в водопроводную воду – такую возможность исключает концентрация вещества, которую применяются для дезинфекции и обеззараживания, отмечают в Роспотребнадзоре.



В процессе фильтрации последовательно применяются сразу несколько технологий, которые позволяют очистить воду как от механических и вредных химических примесей, так и от микроорганизмов, бактерий и вирусов.



Кроме того, директор центральной лаборатории Водоканала Людмила Брусницына, отметила, что лабораторные пробы воды берутся каждые четыре часа и проверяются по 50 показателям, включая химические и биологические.



По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, контроль за качеством коммунальных услуг усилен многократно и ведется круглосуточно по всем направлениям, включая хозяйственно-бытовое водоснабжение. Смирнов резюмировал, что любые опасения о возможном заражении коронавирусом людей через водопроводную воду абсолютно беспочвенны.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»