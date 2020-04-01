В Екатеринбург за нарушение карантина опечатали парикмахерскую

11:10 | 2.04.2020

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Чкаловском районе Екатеринбурга приостановили деятельность парикмахерской «Стрижка шоп», которая продолжала работать в нерабочую неделю.



Заведение нарушило Указ Президента РФ от 25.03.2020 №206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней» и Указ главы региона «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



В суде владелец рассказал, что не закрыл парикмахерскую, поскольку думал, что Указ губернатора носит рекомендательный характер.



Судебные приставы Чкаловского районного отдела УФССП России по области возбудили исполнительное производство и опечатали входы в помещение на девять суток.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»