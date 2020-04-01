10:44 | 2.04.2020

Фото: ТАСС

По данным на 2 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 1683 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 1657 человек.



Всего специалистами проведено 18315 исследований. Обследован 13862 человека.



По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением находится 11490 граждан. В стационарах региона лежат 194 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»