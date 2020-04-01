Уральцы увидят Венеру в звёздном скоплении Плеяды

10:25 | 2.04.2020

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

В начале апреля по вечерам уральцы смогут увидеть Венеру, проходящую по рассеянному звёздному скоплению Плеяды. Явление будет доступно 2, 3 и 4 апреля примерно с 19:30. Завтра Венера будет находиться прямо в звёздном скоплении.



Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, лучше всего наблюдать это явление в бинокль или в зрительную трубу, либо иметь под руковой фотоаппарат с длительной выдержкой (от 1 сек.). Яркость Венеры будет примерно в 100 раз выше, чем свет всех звёзд одного из самых красивых скоплений Плеяды. Так как Луна уже заметно засвечивает небо, жители городов смогут наблюдать явление не хуже тех, кто находится за чертой города.



Отметим, Венера видна весь апрель в западной части неба. Она будет перемещаться на фоне созвездия Телец, где находится рассеянное звёздное скопление Плеяды.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»