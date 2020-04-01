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10:25 | 2.04.2020
Фото: виртуальный планетарий Стеллариум
Уральцы увидят Венеру в звёздном скоплении Плеяды
Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, лучше всего наблюдать это явление в бинокль или в зрительную трубу, либо иметь под руковой фотоаппарат с длительной выдержкой (от 1 сек.). Яркость Венеры будет примерно в 100 раз выше, чем свет всех звёзд одного из самых красивых скоплений Плеяды. Так как Луна уже заметно засвечивает небо, жители городов смогут наблюдать явление не хуже тех, кто находится за чертой города.
Отметим, Венера видна весь апрель в западной части неба. Она будет перемещаться на фоне созвездия Телец, где находится рассеянное звёздное скопление Плеяды.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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