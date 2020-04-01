На Среднем Урале из-за коронавируса заметно снизился пассажиропоток

09:59 | 2.04.2020

В нерабочую неделю на Среднем Урале заметно снизился пассажиропоток – в два раза он стал меньше на междугородних маршрутах, а в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске упал на 60-70 %.



Сейчас транспорт работает в сокращённом режиме, в нём проводят обработку дезинфицирующими средствами. Режим самоизоляции не привёл к полному прекращению транспортного сообщения.



Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, полностью ни один межмуниципальный маршрут не закрыт. Сохраняется пригородное железнодорожное сообщение. Электрички продолжают курсировать между муниципалитетами в режиме выходного дня.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»